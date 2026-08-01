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Фае залишив посаду головного тренера збірної Кот-д’Івуару

Федерація офіційно оголосила про завершення співпраці з наставником, який привів команду до історичного успіху.

Фае, gettyimages

Емерс Фае більше не є головним тренером збірної Кот-д’Івуару. Про це було оголошено офіційно.



41-річний фахівець очолив національну команду під час Кубка африканських націй 2023, замінивши Жана-Луї Гассе вже по ходу турніру. Під його керівництвом збірна здійснила вражаючий камбек та вперше з 2015 року стала переможцем Кубка африканських націй, здолавши у фіналі Нігерію.



Фае став одним із творців одного з найяскравіших тріумфів в історії івуарського футболу, а його робота на чолі збірної отримала високу оцінку як уболівальників, так і футбольної спільноти.