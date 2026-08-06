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Гравець продовжує свої мандри на Близькому Сході.

Французький атакувальний півзахисник Набіль Фекір влітку 2024 року залишив межі Європи та подався до ОАЕ грати за місцевий клуб Аль-Джазіра.

Але вже після двох сезонів у колективі 33-річний виконавець вирішив підняти рівень викликів для себе на Близькому Сході та погодився на переїзд до Саудівської Аравії.

Тамтешній клуб Абха зорієнтувався першим в умовах, коли у досвідченого футболіста завершився контракт з Аль-Джазірою та виникла можливість підписати його за безцінь.

У минулому сезоні новий клуб Фекіра отримав підвищення за класом, вигравши другий дивізіон Саудівської Аравії.

Фекір у попередній кампанії забив дев’ять голів та віддав три асисти в 19 матчах.