Наставник Челсі не став відповідати на запитання про швейцарського півзахисника.
Граніт Джака та Хабі Алонсо, gettyimages
14 липня 2026, 10:40
Головний тренер Челсі Хабі Алонсо відреагував на запитання журналістів щодо можливого трансферу Граніта Джаки.
Іспанський фахівець коротко відповів:
”Граніт Джака? Я не коментую футболістів, яких немає з нами."
Попри численні чутки навколо можливого переходу, трансфер швейцарського півзахисника наразі вже не актуальний. Водночас Алонсо вирішив не обговорювати гравця, який не перебуває у складі його команди.
Минулий сезон Джака провів у Сандерленді, зіграв 36 поєдинків, забив 1 гол та віддав 6 гольових передач. Після приходу Алонсо до посту головного тренера Челсі, Джака міг опинитися в команді, але “чорні коти" відмовились продавати гравця, хоч сам гравець був не проти бути під наставництвом свого колишнього тренера.