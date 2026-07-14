Головний тренер Челсі Хабі Алонсо відреагував на запитання журналістів щодо можливого трансферу Граніта Джаки.

Іспанський фахівець коротко відповів:

Граніт Джака? Я не коментую футболістів, яких немає з нами."

Попри численні чутки навколо можливого переходу, трансфер швейцарського півзахисника наразі вже не актуальний. Водночас Алонсо вирішив не обговорювати гравця, який не перебуває у складі його команди.

Минулий сезон Джака провів у Сандерленді, зіграв 36 поєдинків, забив 1 гол та віддав 6 гольових передач. Після приходу Алонсо до посту головного тренера Челсі, Джака міг опинитися в команді, але “чорні коти" відмовились продавати гравця, хоч сам гравець був не проти бути під наставництвом свого колишнього тренера.