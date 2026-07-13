Лондонський клуб має намір запропонувати близько 25 мільйонів євро за захисника Райо Вальєкано.
Пеп Чаваррія, getty images
13 липня 2026, 17:00
Челсі продовжує працювати над трансфером лівого захисника Райо Вальєкано Пепа Чаваррії.
За інформацією журналіста Маттео Моретто, найближчим часом лондонський клуб зробить нову офіційну пропозицію щодо 28-річного іспанця.
Повідомляється, що "сині" готові запропонувати за футболіста 25 мільйонів євро. Раніше перші контакти між клубами вже відбулися, а переговори поступово просуваються вперед.
Сам Чаваррія також позитивно ставиться до можливого переходу в лондонський клуб, тоді як Челсі розглядає його як одного з головних кандидатів на підсилення лівого флангу оборони.
За минулий сезон гравець зіграв 44 матчі, забив 1 гол та віддав 3 гольові передачі.