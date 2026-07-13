Англія

Лондонський клуб має намір запропонувати близько 25 мільйонів євро за захисника Райо Вальєкано.

Челсі продовжує працювати над трансфером лівого захисника Райо Вальєкано Пепа Чаваррії.

За інформацією журналіста Маттео Моретто, найближчим часом лондонський клуб зробить нову офіційну пропозицію щодо 28-річного іспанця.



Повідомляється, що "сині" готові запропонувати за футболіста 25 мільйонів євро. Раніше перші контакти між клубами вже відбулися, а переговори поступово просуваються вперед.



Сам Чаваррія також позитивно ставиться до можливого переходу в лондонський клуб, тоді як Челсі розглядає його як одного з головних кандидатів на підсилення лівого флангу оборони.

За минулий сезон гравець зіграв 44 матчі, забив 1 гол та віддав 3 гольові передачі.