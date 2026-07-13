Челсі продовжує працювати над трансфером лівого захисника Райо Вальєкано Пепа Чаваррії.

За інформацією журналіста Маттео Моретто, найближчим часом лондонський клуб зробить нову офіційну пропозицію щодо 28-річного іспанця.

Повідомляється, що "сині" готові запропонувати за футболіста 25 мільйонів євро. Раніше перші контакти між клубами вже відбулися, а переговори поступово просуваються вперед.

Сам Чаваррія також позитивно ставиться до можливого переходу в лондонський клуб, тоді як Челсі розглядає його як одного з головних кандидатів на підсилення лівого флангу оборони.

За минулий сезон гравець зіграв 44 матчі, забив 1 гол та віддав 3 гольові передачі.