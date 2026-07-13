Англія

Ліверпуль не планує продавати свого основного голкіпера, попри інтерес із Саудівської Аравії.

Клуби саудівської Про-ліги можуть знову активізувати інтерес до воротаря Ліверпуля Аліссона Бекера під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, Аль-Іттіхад уважно стежить за ситуацією навколо 33-річного бразильця та може відновити спроби його підписання найближчими тижнями. Також із досвідченим голкіпером пов'язують Аль-Кадісію. Раніше можливість трансферу Аліссона розглядав і Аль-Хіляль, однак офіційної пропозиції ні футболісту, ні Ліверпулю клуб так і не зробив.

Попри чутки, Ліверпуль не має наміру розлучатися зі своїм першим номером. У клубі розраховують, що після завершення відпустки, пов'язаної з виступами на чемпіонаті світу, Аліссон повернеться до команди й залишиться основним воротарем у сезоні-2026/27 під керівництвом Андоні Іраоли.

Також повідомляється, що мерсисайдці не отримували жодних офіційних пропозицій від саудівських клубів. Раніше Ювентус також отримав відповідь, що бразилець не продається.

Окрім цього, у Ліверпулі спростували інформацію про готовність відпустити Аліссона приблизно за 15 мільйонів євро. За даними джерела, англійський клуб розглядатиме лише значно вигіднішу пропозицію, якщо така взагалі надійде.