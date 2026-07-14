Англія

Попри інтерес низки європейських команд та складнощі через травми, керівництво манкуніанців та сам футболіст не розглядають можливість трансферу.

За інформацією видання TEAMtalk, цього літа Манчестер Юнайтед отримав низку запитів щодо можливого трансферу Мейсона Маунта. Однак керівництво клубу дало чітко зрозуміти всім зацікавленим сторонам: англійський півзахисник недоступний для продажу.

Після переходу з Челсі влітку 2023 року за 60 мільйонів фунтів стерлінгів, кар'єра Маунта на Олд Траффорд супроводжувалася періодами розчарувань. Постійні травми суттєво заважали його прогресу та обмежували ігровий час (минулого сезону гравець провів лише 12 матчів у стартовому складі чемпіонату).

Проте, попри статус одного з найбільш високооплачуваних гравців команди та обмежений вплив на гру, інтерес до півзахисника залишається високим. Протягом останніх тижнів ситуацію навколо нього вивчали: Астон Вілла, Ньюкасл Юнайтед Фулгем, Інтер, Наполі та РБ Лейпциг.

Джерела повідомляють, що головний тренер команди Майкл Каррік прагне зберегти 27-річного футболіста. Він залишається великим шанувальником таланту Маунта і впевнений, що гравець зможе проявити себе на повну, щойно набере безперервну форму і позбудеться травм.

Тренерський штаб високо цінує тактичну гнучкість, інтелект та неймовірну працездатність англійця. Крім того, Мейсон залишається надзвичайно популярною і впливовою фігурою в роздягальні червоних дияволів. Наразі і клуб, і сам гравець дивляться в одному напрямку.

Жодна зі сторін не шукає шляхів для розставання. Їхня спільна мета — допомогти Маунту повернути ту видатну форму, яка свого часу зробила його одним із найвпливовіших півзахисників Англії та лідером лондонського Челсі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед близький до трансферу Тілеманса.