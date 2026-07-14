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Півзахисник Динамо проведе наступний сезон в австрійському клубі.

Півзахисник київського Динамо Антон Царенко продовжить кар’єру в австрійському Блау-Вайсс Лінц. Клуби домовилися про оренду 22-річного футболіста до завершення сезону 2026/27 з правом подальшого викупу.



Попередні два сезони Царенко виступав на правах оренди за польську Лехію (Гданськ).За цей час український хавбек провів 38 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі. Ринкова вартість гравця становить 300 тисяч євро.

Царенко є вихованцем академії Динамо та пройшов усі вікові категорії столичного клубу. За першу команду киян він дебютував у 2022 році, а також виступав за юнацьку та молодіжну збірні України.

До цього повідомялось, що Динамо підписало контракт із 18-річним французьким нападником П’єром Мунгенге.