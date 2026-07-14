Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Бернарду Сілва відреагував на ранній виліт Португалії з чемпіонату світу.

Півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва прокоментував завершення виступів своєї команди на чемпіонаті світу-2026, де португальці припинили боротьбу вже на стадії 1/8 фіналу, поступившись Іспанії з мінімальним рахунком 0:1.

Футболіст зізнався, що результат турніру став для нього великим розчаруванням, адже команда мала значно амбітніші плани.

"Це був невдалий чемпіонат світу, і мені дуже шкода, що він закінчився набагато раніше, ніж ми всі припускали.

Для мене було і завжди буде великою честю представляти нашу національну команду. Велика подяка всім португальцям за надію та підтримку, яку вони нам надали", — сказав Сілва.

Раніше Бернарду Сілва приєднався до мадридського Реала.