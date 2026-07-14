Англія

20-річний хорватський захисник перейшов до “чайок" з Тоттенгема.

Брайтон офіційно оголосив про підписання центрального захисника Луки Вушковича. Хорватський футболіст перейшов до «чайок» із Тоттенгема, де перебував на контракті.



Вушкович є одним із найперспективніших молодих захисників Хорватії. Свою кар’єру він розпочав у Хайдуку (Спліт), після чого привернув увагу Тоттенгема, який оформив його трансфер.



Минулі сезони хорват провів в орендах, де регулярно отримував ігрову практику та продовжував свій розвиток. У Брайтоні вірять, що Вушкович стане важливим підсиленням оборони та допоможе команді в новому сезоні.



За минулий сезон футболіст зіграв 30 поєдинків в оренді за німецький Гамбург, де забив 6 голів.

Нещодавно повідомлялось, що РБ Лейпциг продовжив оренду Груди з правом повноцінного викупу, права на нього належать Брайтону.