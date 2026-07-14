Бельгійський захисник підпише дворічний контракт із командою з Прем’єр-ліги.
Тома Меньє,gettyimages
14 липня 2026, 13:50
Тома Меньє найближчим часом стане гравцем Сандерленда. Про це повідомив Девід Орнштейн. За інформацією джерела, 34-річний бельгійський захисник приєднається до англійського клубу у статусі вільного агента
після завершення співпраці з французьким Ліллем. Очікується, що Меньє підпише контракт терміном на два роки
, а всі необхідні документи будуть оформлені протягом найближчих 24 годин
.
Для досвідченого бельгійця це стане новим етапом кар’єри після виступів за Брюгге, ПСЖ, дортмундську Боруссію та Лілль.
В минулому сезоні за французьку команду гравець провів 35 матчів, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі. Також гравець виступав
на цьому чемпіонаті світу за збірну Бельгії, де в 3 матчах віддав 1 результативну передачу.