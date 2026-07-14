Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Франція та Іспанія.
Орельєн Чуамені, Getty Images
14 липня 2026, 20:58
Національні збірні Франції та Іспанії зіграють у півфіналі чемпіонату світу-2026 у Арлінгтоні.
Дідьє Дешам, після перемоги над Марокко (2:0), використав із перших хвилин Чуамені в опорній зоні, тоді як Баркола гратиме ліворуч в атаці.
Луїс де ла Фуенте, на тлі перемоги над Бельгією (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь — Чуамені, Рабьо — Дембеле, Олісе, Баркола — Мбаппе.
Запасні: Самба, Ріссер, Гюсто, Конате, Т. Ернандес, Л. Ернандес, Лакруа, Коне, Канте, Заїр-Емері, Шеркі, Акліуш, Тюрам, Дуе, Матета.
Запасні: Рая, Ж. Гарсія, Пубіль, Грімальдо, Е. Гарсія, Льоренте, Меріно, Гаві, Субіменді, Педрі, Торрес, Піно, Вільямс, В. Муньйос, Іглесіас.
Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал, Ольмо, Баена — Оярсабаль.
Гра Франція — Іспанія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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