Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Франція та Іспанія.

Національні збірні Франції та Іспанії зіграють у півфіналі чемпіонату світу-2026 у Арлінгтоні.

Дідьє Дешам, після перемоги над Марокко (2:0), використав із перших хвилин Чуамені в опорній зоні, тоді як Баркола гратиме ліворуч в атаці.

Луїс де ла Фуенте, на тлі перемоги над Бельгією (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Дінь — Чуамені, Рабьо — Дембеле, Олісе, Баркола — Мбаппе.

Запасні: Самба, Ріссер, Гюсто, Конате, Т. Ернандес, Л. Ернандес, Лакруа, Коне, Канте, Заїр-Емері, Шеркі, Акліуш, Тюрам, Дуе, Матета.



Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал, Ольмо, Баена — Оярсабаль.