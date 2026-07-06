Англія

Лондонський клуб заплатив за італійського півзахисника 117 мільйонів євро, встановивши новий трансферний рекорд.

Тоттенгем офіційно підтвердив підписання центрального півзахисника Сандро Тоналі, який перейшов із Ньюкасла.

Трансфер 26-річного італійця обійшовся у 117 мільйонів євро. Ця угода стала найдорожчою в історії Тоттенгема. Раніше повідомлялось, що футболісту запропоновано угоду до 2032 року з річною зарплатою близько 12 мільйонів євро — це стане найвищим окладом у складі лондонського клубу.

Після підписання контракту Тоналі поділився першими враженнями від переходу до лондонського клубу.

"Я дуже радий бути тут. Коли я сьогодні прибув до клубу, це було фантастичне відчуття. Я майже дві години спілкувався з головним тренером про клуб, уболівальників, стадіон і наш футбол. Це було немов магія, адже я одразу зрозумів, що хочу підписати контракт із Тоттенгемом.

Я вже кілька разів грав проти цієї команди й завжди відчував неймовірну атмосферу, яку створюють її вболівальники. З нетерпінням чекаю початку нового сезону", – сказав новачок "шпор".

У сезоні-2025/26 італієць провів за Ньюкасл 53 матчі у всіх турнірах, відзначившись трьома голами.