Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Франція та Ірак.

Національні збірні Франції та Іраку зіграють матч другого туру чемпіонату світу-2026 у Філадельфії.

Дідьє Дешам, після перемоги над Сенегалом (3:1), залучив до стартового складу Діня на лівому фланзі оборони, тоді як Коне гратиме в опорній зоні, а Баркола розташується ліворуч в атаці.

Грем Арнольд, на тлі поразки від Норвегії (1:4), використав із перших хвилин Басіля у воротах, тоді як Касем гратиме ліворуч в атаці.

Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь — Коне, Рабьо — Олісе, Дембеле, Баркола — Мбаппе.

Запасні: Самба, Ріссер, Гюсто, Конате, Т. Ернандес, Л. Ернандес, Лакруа, Чуамені, Канте, Заїр-Емері, Шеркі, Акліуш, Тюрам, Дуе, Матета.



Ірак: Басіль — Х. Алі, Тахсін, Хашем, Доскі — Аль-Аммарі, Ісмаїл — Баєш, Ікбал, Касем — Хуссейн.