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Організація завершила обговорення пропозиції президента ФІФА.

На офіційному сайті КОНКАКАФ з'явилася заява за підсумками зустрічі функціонерів на тлі пропозиції президента ФІФА Джанні Інфантіно продати акції чемпіонату світу.

Всі асоціації-члени КОНКАКАФ виступили проти ідеї Інфантіно, тим самим підтримавши своїх колег з УЄФА.

"КОНКАКАФ — це конфедерація, об'єднана любов'ю до футболу, де гра завжди стоїть на першому місці. Керуючись цією філософією, протягом останніх десяти років ми будували організацію з нуля, засновуючи її на принципах служіння футболу, прозорого управління та довгострокового розвитку гри.

Історія вже показала ФІФА та всій футбольній спільноті, що відбувається, коли ті, кому довірено керувати футболом, втрачають ці цінності.

З огляду на це сьогодні КОНКАКАФ провела зустріч президентів усіх 41 асоціації-члена за участю президента конфедерації, членів Ради КОНКАКАФ та представників у Раді ФІФА. Під час зустрічі обговорювалася пропозиція, розроблена та представлена президентом ФІФА, щодо створення компанії FIFA Forward Enterprise та продажу частки прав на чемпіонат світу з футболу приватним інвесторам.

Під час засідання члени конфедерації висловили серйозне занепокоєння через відсутність належної процедури розгляду цієї пропозиції, штучно встановлений надто короткий термін для ухвалення рішення, а також відсутність її розгляду й затвердження відповідними керівними органами ФІФА. Крім того, було поставлено під сумнів необхідність залучення приватного капіталу для фінансування нових і чинних програм FIFA Forward, зважаючи на те, що останній чемпіонат світу став найприбутковішим в історії ФІФА.

Обговорення підтвердило необхідність більшої прозорості та належного корпоративного управління.

З огляду на це КОНКАКАФ та її 41 асоціація-член:

відхилили запропоновану ініціативу;

доручили своїм представникам у Раді ФІФА провести переговори з ФІФА щодо того, як наявні значні резерви організації можуть бути використані для збільшення фінансування програми FIFA Forward з метою розвитку футболу в регіоні;

доручили своїм представникам у Раді ФІФА вимагати від президента ФІФА забезпечити, щоб будь-які подібні питання проходили всі належні процедури управління через адміністрацію та Раду ФІФА відповідно до Статуту ФІФА.

Цими діями КОНКАКАФ підтверджує, що майбутнє футболу та його найцінніший актив повинні залишатися в руках футбольної спільноти".

Нагадаємо, в УЄФА оголосили про бойкот турнірів під егідою ФІФА.