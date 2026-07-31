Італія

Англійський клуб звернувся до туринців із запитом щодо умов потенційного переходу 23-річного португальця.

Манчестер Юнайтед розпочав роботу над можливим підсиленням атакувальної лінії та звернувся до Ювентуса щодо вінгера Франсішку Консейсана.

За інформацією джерела, манкуніанці запросили інформацію про умови потенційного трансферу 23-річного португальця, який цього літа може залишити туринський клуб.

Минулого сезону Консейсан провів 42 матчі в усіх турнірах, забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач. Також він був у заявці збірної Португалії на чемпіонат світу 2026 року, де взяв участь у чотирьох поєдинках.

У сезоні-2026/27 Манчестер Юнайтед виступить в основному етапі Ліги чемпіонів після третього місця в англійській Прем'єр-лізі. Новий розіграш чемпіонату команда Майкла Карріка розпочне 22 серпня виїзним матчем проти Галл Сіті.