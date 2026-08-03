Іспанія

Арена Реала випереджає оновлений Камп Ноу та стадіон у Марокко, хоча остаточне рішення ще не ухвалене.

Стадіон Бернабеу залишається фаворитом у боротьбі за право прийняти фінальний матч чемпіонату світу-2030. Про це повідомляє журналіст Антон Меана для Defensa Central.

Іспанська футбольна федерація (RFEF) продовжує розглядати домашню арену Реала як основну кандидатуру на проведення вирішального поєдинку турніру. Попри конкуренцію з боку оновленого Камп Ноу та нового стадіону Хассан II у Марокко, саме Бернабеу наразі має найкращі позиції.

Головними перевагами мадридської арени вважають масштабну реконструкцію, сучасну інфраструктуру та статус одного з найвідоміших футбольних стадіонів світу. Водночас залишається невирішеним питання щодо створення великої фан-зони навколо стадіону через скарги місцевих мешканців на можливий надмірний шум.

Чемпіонат світу-2030 відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко, а стартові матчі на честь 100-річчя турніру також пройдуть в Аргентині, Парагваї та Уругваї.

Оновлений Камп Ноу також претендує на проведення фіналу та може отримати значну кількість матчів через більшу місткість. Особливо це стане актуальним, якщо ФІФА остаточно розширить формат чемпіонату світу з 48 до 64 команд.

Втім, остаточне рішення щодо місця проведення фіналу ЧС-2030 поки не ухвалене, а Бернабеу залишається головним претендентом на прийом найважливішого матчу турніру.