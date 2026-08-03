Челсі та італійський клуб досягли домовленості щодо трансферу англійського захисника.
Чалоба, gettyimages
03 серпня 2026, 17:53
Комо
досяг усної домовленості з Челсі
щодо трансферу Трево Чалоби
. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо
.
За інформацією джерела, клуби погодили перехід 27-річного англійського центрального захисника
за 30 мільйонів євро
. Сам футболіст ще кілька тижнів тому узгодив із Комо умови довгострокового контракту.
Повідомляється, що Чалоба від самого початку був налаштований на переїзд до Італії
та можливість виступати в Лізі чемпіонів
.
Трево є вихованцем Челсі
. За першу команду лондонців він провів 151 офіційний матч
, забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі. Виграв Лігу конференцій
, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії та
двічі клубний чемпіонат світу
.