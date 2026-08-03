Комо досяг усної домовленості з Челсі щодо трансферу Трево Чалоби. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби погодили перехід 27-річного англійського центрального захисника за 30 мільйонів євро. Сам футболіст ще кілька тижнів тому узгодив із Комо умови довгострокового контракту.

Повідомляється, що Чалоба від самого початку був налаштований на переїзд до Італії та можливість виступати в Лізі чемпіонів.

Трево є вихованцем Челсі. За першу команду лондонців він провів 151 офіційний матч, забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі. Виграв Лігу конференцій, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії та двічі клубний чемпіонат світу.