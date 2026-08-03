Англія

Наставник лондонського клубу вже поспілкувався з бразильцем, однак вінгер спершу хоче визначитися зі своїм майбутнім у Реалі.

Мікель Артета особисто долучився до спроб Арсенала підписати вінгера Реала Вінісіуса Жуніора. За інформацією Diario AS, головний тренер лондонського клубу провів переговори з бразильцем, намагаючись переконати його переїхати до Англії.

Під час спілкування Артета наголосив, що бачить Вінісіуса одним із ключових футболістів свого проєкту. Іспанський фахівець вважає, що прихід бразильця допоможе Арсеналу зробити наступний крок у боротьбі за головні трофеї в Європі.

Втім, сам футболіст не поспішає ухвалювати рішення. Після повернення до Мадрида він має намір зустрітися з керівництвом Реала, щоб обговорити власне майбутнє та перспективи в команді.

За даними джерела, саме після цієї розмови Вінісіус визначиться, чи продовжувати кар'єру в мадридському клубі, чи розглядати варіант із переходом до Арсенала. Нагадаємо, що Реал уже запропонував бразильцю новий контракт, але в разі відмови готовий розглянути його продаж.