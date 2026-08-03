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Президент США підтримує главу світового футболу після кризи навколо планів продажу комерційних активів турнірів.

Президент США Дональд Трамп має намір зробити все можливе, щоб Джанні Інфантіно залишився на посаді президента ФІФА, попри зростаючий тиск із вимогами його відставки. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, Трамп позитивно ставиться до Інфантіно після співпраці під час підготовки та проведення чемпіонату світу-2026 у США. Один із представників американської адміністрації зазначив, що глава держави високо оцінює внесок керівника ФІФА в організацію турніру.

"Джанні дуже допоміг нам провести найкращий чемпіонат світу в історії. Президент дуже його поважає і, я впевнений, зробить усе можливе, щоб допомогти йому", — заявив неназваний співрозмовник.

Інфантіно опинився під серйозною критикою після того, як його план щодо продажу часток у комерційних активах ФІФА та чемпіонату світу оцінювали приблизно у 15 мільярдів доларів. Ініціатива викликала спротив серед низки футбольних федерацій, зокрема в УЄФА, після чого президент ФІФА був змушений відмовитися від цієї ідеї.

Водночас частина футбольної спільноти вже почала виступати проти можливого переобрання Інфантіно на новий термін. Футбольна асоціація Англії та низка європейських федерацій відкликали підтримку його кандидатури, наголошуючи на проблемах із управлінням та прозорістю ухвалення рішень.

Попри це, Інфантіно зберігає підтримку окремих представників футбольного світу. Наразі потенційне голосування щодо його майбутнього на посаді президента ФІФА залишається одним із головних питань у міжнародному футболі.