Арсенал вивчав можливість підписання Жуана Педро та був готовий витратити на трансфер понад 100 мільйонів євро. Про це повідомляє ge globo.

За інформацією джерела, 24-річний бразильський форвард привернув увагу канонірів після яскравого дебютного сезону в складі Челсі. 

Втім, наразі перехід виглядає малоймовірним. Очікується, що найближчим часом Жуан Педро підпише новий довгостроковий контракт із Челсі, який розраховує зберегти одного зі своїх ключових гравців. В минулому сезоні бразилець забив 20 голів у 47 поєдинках та віддав 5 гольових передач в усіх турнірах. 