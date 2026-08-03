Лондонський клуб серйозно розглядав трансфер нападника Челсі, однак бразилець близький до нового контракту.
Жуан Педро, gettyimages
03 серпня 2026, 14:48
Арсенал
вивчав можливість підписання Жуана Педро
та був готовий витратити на трансфер понад 100 мільйонів євро
. Про це повідомляє ge globo
.
За інформацією джерела, 24-річний бразильський форвард
привернув увагу канонірів після яскравого дебютного сезону в складі Челсі.
Втім, наразі перехід виглядає малоймовірним. Очікується, що найближчим часом Жуан Педро підпише новий довгостроковий контракт
із Челсі, який розраховує зберегти одного зі своїх ключових гравців. В минулому сезоні бразилець забив 20 голів у 47 поєдинках та віддав 5 гольових передач в усіх турнірах.