Англія

Після повернення українця до футболу Челсі вже отримав перші запити щодо його майбутнього.

Після новини про повернення Михайла Мудрика до офіційних матчів Челсі отримав одразу кілька запитів щодо українського вінгера. Про це повідомляє журналіст Кіран Ґілл із Daily Mail.



За інформацією джерела, щонайменше три клуби Англійської Прем’єр-ліги звернулися до лондонського клубу, щоб дізнатися про можливість підписання 25-річного українця. Одним із таких клубів називають Ковентрі, який очолює Френк Лемпард. Англійський фахівець уже працював із Мудриком у Челсі та добре знайомий із можливостями футболіста.



Також серед можливих варіантів продовження кар’єри розглядається оренда до французького Страсбура, який входить до структури BlueCo. Водночас остаточного рішення щодо майбутнього Мудрика поки що не ухвалено, а всі сценарії залишаються відкритими.

Мудрик перейшов до Челсі у січні 2023 року, підписавши контракт після трансферу з донецького Шахтаря. Сума угоди склала 70 мільйонів євро з можливими бонусами ще на 30 мільйонів євро. До моменту свого відсторонення українець провів за лондонський клуб 73 офіційні матчі, у яких забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.