Крістал Пелес має намір підписати Акселя Дісасі та вже розпочав переговори з Челсі. Про це повідомляє журналіст Фабріс Гоукінс.

За інформацією джерела, 28-річний французький центральний захисник став головною трансферною ціллю Пелеса на заміну Максенсу Лакруа, який залишив клуб цього літа.

Повідомляється, що між клубами тривають перемовини щодо можливого переходу футболіста. Водночас ситуацію навколо Дісасі уважно відстежують і кілька клубів італійської Серії АНагадаємо, що другу половину сезону-2025/26 Аксель провів у складі Вест Гема на правах оренди. Чинний контракт француза з Челсі розрахований до літа 2029 року. 