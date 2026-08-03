Лондонський клуб веде переговори з Челсі щодо трансферу французького захисника.
Дісасі, gettyimages
03 серпня 2026, 15:55
Крістал Пелес
має намір підписати Акселя Дісасі
та вже розпочав переговори з Челсі
. Про це повідомляє журналіст Фабріс Гоукінс
.
За інформацією джерела, 28-річний французький центральний захисник
став головною трансферною ціллю Пелеса на заміну Максенсу Лакруа
, який залишив клуб
цього літа.
Повідомляється, що між клубами тривають перемовини щодо можливого переходу футболіста. Водночас ситуацію навколо Дісасі уважно відстежують і кілька клубів італійської Серії А. Нагадаємо, що другу половину сезону-2025/26 Аксель провів у складі Вест Гема на правах оренди. Чинний контракт француза з Челсі розрахований до літа 2029 року.