Іспанія

Нападник Барселони не виключив можливих змін у кар'єрі, попри чинний контракт із каталонським клубом.

Форвард Барселони Ферран Торрес прокоментував інформацію про можливий відхід із каталонського клубу. Останнім часом іспанця активно пов'язують із переходом до ПСЖ, однак сам футболіст поки що не готовий говорити про конкретні плани.

Торрес нагадав, що його контракт із Барселоною залишається чинним, але водночас визнав, що у футболі ситуація може змінитися будь-якої миті.

"У мене є контракт із Барселоною, але у футболі ніколи не знаєш, що станеться. Я чекаю, щоб ухвалити правильне рішення. Я не знаю, поки не знаю".

Також 26-річний нападник відповів на запитання про клуб своєї мрії, наголосивши, що для нього найважливішим є не назва команди, а власний комфорт.

"Чи є клуб мрії? Так. Який? Я просто хочу бути щасливим", — сказав чемпіон світу у складі збірної Іспанії.

До цього була інформація, що Ферран переконаний, що керманич команди Ганс-Дітер Флік ставився до нього несправедливо протягом минулої кампанії.