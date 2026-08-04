Італія

Флорентійський клуб отримав право викупити португальського оборонця після завершення орендної угоди.

Ювентус офіційно підтвердив перехід захисника Жуана Маріу до Фіорентини на правах оренди. Угода між клубами діятиме до 30 червня 2027 року.

За умовами домовленості, оренда обійдеться Фіорентині у 1,8 мільйона євро, які будуть виплачені протягом одного фінансового року.

Також контракт містить пункт про можливий повноцінний трансфер. Якщо італійський клуб вирішить скористатися опцією викупу, йому доведеться заплатити Ювентусу ще 9,5 мільйона євро. Ця сума буде перерахована туринському клубу частинами протягом трьох фінансових років.

Жуан Маріу став гравцем Ювентуса влітку 2025 року після переходу з Порту. Другу половину минулого сезону 26-річний португалець провів в оренді у Болоньї, а тепер продовжить кар'єру у складі Фіорентини.