Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua перед грою відбору до чемпіонату Європи-2024 пропонує згадати матчі між Україною та Англією.

Збірна України незабаром розпочинає свій шлях у відборі до чемпіонату Європи, який пройде у 2024 році у Німеччині. Жереб звів нашу національну команду в одну групу до Англії та Італії, які, безумовно, фаворити на перші місця. Також ми протистоятимемо збірним Північної Македонії та Мальти.

У першому турі збірна України під керівництвом виконуючого обов'язки головного тренера Руслана Ротаня зіграє проти команди Гарета Саутгейта — збірної Англії. Поєдинок пройде 26 березня на Вемблі та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Вісім матчів Україна зіграла проти Англії. 5 перемог здобули англійці, 1 перемога в України та два рази команди не виявили сильнішого. На рахунку англійських гравців 13 забитих м'ячів у наші ворота, тоді як українці відзначились трьома голами. Найбільша перемога Англії — 4:0. Найбільша перемога України — 1:0.

Football.ua пропонує згадати історію протистоянь України проти Англії.

Перша гра

Вперше Україна та Англія зіграли 23 роки тому — у 2000 році. Тоді це була товариська гра на Вемблі. І незважаючи на достатньо непоганий рівень гри від наших футболістів, Роббі Фаулер та Тоні Адамс робили різницю. Вони стали авторами забитих голів, а гра завершилась із рахунком 2:0.

Відзначимо, що тоді у складі збірної Англії грали багато зірок світового рівня. І теперішній головний тренер Гарет Саутгейт був — грав у центрі захисту. Склади команд виглядали наступним чином:

Англія: Мартін — Невілл (Баррі, 74), Адамс, Саутгейт, Кемпбелл — Скоулз (Бармбі, 74), Джеррард (Даєр, 62), МакМанаман, Бекхем — Ширер, Фаулер (Хескі, 46).

Україна: Кернозенко (Левицький, 84) — Лужний, тимощук, Головко, Ващук, Дмитрулін — Попов (Воробей, 70), Гусін, Кандауров (Мороз, 63) — Шевченко, Ребров.

Перша перемога України

Не результат — а мрія! Мабуть, дітям, які народились після 2010 року та люблять футбол складно повірити у те, що Україна обігрувала одну з найсильніших збірних у світі. Але це було, і це вже історія.

У 2009 році, у рамках відбору на чемпіонат світу-2010, збірна України потрапила до однієї групи з Англією. На Вемблі ми, на жаль, програли англійцям. Але все ж залишали собі шанси на пристойний результат у домашньому поєдинку.

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Поєдинок проходив на Дніпро-Арені, а його свідками стали 31 тисяча вболівальників на стадіоні та мільйони біля телевізорів. На 12 хвилині арбітр Скоміна вилучив воротаря гостей Гріна, але Андрій Шевченко не зміг забити з пенальті. Проте на 30 відзначився Назаренко — йому вдався дивовижний удар. Але коли Сергій забивав негарні голи?

Зазначимо, що в результаті Україна тоді пробилася у стикові матчі, де поступилася Греції і не потрапила на Мундіаль. Один з найприкріших поєдинків в історії.

Україна: Пятов, Ротань, Кучер, тимощук, Ракицький, Шевченко (Гусев, 90+2), Гай, Хачеріді, Мілевський, Кобін, Назаренко (Ярмоленко, 67).

Англія: Грін — Коул, Фердінанд, Террі, Джонсон — Каррік, Лемпард, Джеррард (Мілнер, 46), Леннон (Джеймс, 12) — Хескі (Карлтон Коул, 72), Руні.

Найпам'ятніший матч

Мабуть, один з найпам'ятніших матчів між Англією та Україною був зіграний на домашньому Євро-2012. Тоді англійці завітали у Донецьк, на Донбас Арену.

На 48 хвилині, одразу після перерви, Україна пропустила. Простріл з правого флангу — Пятов не зафіксував м'яч, чим вдало скористався Вейн Руні, відкривши рахунок.

А що було далі? Той момент досі залишається у пам'яті мільйонів українців, перед очима. 48700 вболівальників власними очима бачили гол Марко Девіча, але арбітр Віктор Кашшаї — ні. ВАР, на жаль, не було.

Той Євро-2012 був вдалим для України. Але за два роки розпочалась війна, і Донбас Арена більше не приймала футбольних матчів.

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Англія: Харт, Джонсон, Террі, Лескотт, Коул, Мілнер (Волкотт, 70), Джеррард, Паркер, Янг – Руні (Окслейд-Чемберлен, 87), Велбек (Керолл, 82).

Україна: Пятов, Гусев, Хачеріді, Ракицький, Селін, тимощук, Гармаш (Назаренко, 78), Ярмоленко, Коноплянка, Мілевський (Бутко, 77), Девіч (Шевченко, 70).

Останні матчі між командами

Два останніх поєдинки між цими збірними були досить різними за результатом. Але і пройшло між ними цілих 8 років.

У відборі на чемпіонат світу-2014 на НСК Олімпійський Україна зіграла у нульову нічию із англійцями при 66 тисячах вболівальників. Голів не було, але гра була цікавою. І ця нічия тоді нам дуже допомогла. Після неї були перемоги та підсумкове друге місце у таблиці.

Україна: Пятов, Хачеріді, Кучер (к), Степаненко, Ярмоленко (Хомченовський, 90+3), Зозуля (Селезньов, 90), Гусєв (Безус, 67), Коноплянка, Шевчук, Федецький, Едмар.

Англія: Харт, Коул, Кехілл, Ягелка, Вокер, Джеррард, Мілнер, Лемпард, Вілшир (Янг, 67), Волкотт (Клеверлі, 88) — Ламберт.

На жаль, і у цьому випадку Україна не змогла пробитись на мундіаль. Тоді команда Михайла Фоменка вийшла на збірну Францію у плей-оф кваліфікації. Перемога з рахунком 2:0 давала надію, але у підсумку, у Франції, футболісти не втримали перевагу і програли 0:3.

Остання ж гра відбулась не так давно. Вона проходила у рамках 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2020 (у 2021 році) на Стадіо Олімпіко. 11 800 людей наживо дивились цей матч у Римі, тоді як обслуговував його Фелікс Брих.

Результат невтішний — 0:4 на користь збірної Англії, але потрапити до чвертьфіналу чемпіонату Європи вже було досить потужним результатом для команди Андрія Шевченка. До слова, це був його останній поєдинок на посаді головного тренера національної команди.

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Дав рази у тому матчі забив Гаррі Кейн, між його голами відзначився Гаррі Магвайр, а останній гол на рахунку Джордана Гендерсона. То був не наш день у всіх сенсах цього виразу.

Україна: Бущан, Забарний, Матвієнко, Кривцов (Циганков, 35), Караваєв, Сидорчук (Макаренко, 64), Зінченко, Шапаренко, Миколенко, Яремчук, Ярмоленко.

Англія: Пікфорд, Вокер, Магвайр, Стоунс, Шоу (Тріпп'єр, 65), Санчо, Маунт, Райс (Гендерсон, 57), Філліпс (Беллінгем, 65), Стерлінг (Рашфорд, 65), Кейн (Калверт-Льюїн, 73).

Усі матчі між Україною та Англією

Англія – Україна – 2:0 (товариський матч, 31.05.2000 р.)

Англія – Україна – 3:0 (товариський матч, 18.08.2004 р.)

Англія – Україна – 2:1 (відбір на ЧС-2010, 01.04). 2009 р.)

Україна – Англія – 1:0 (відбір на ЧС-2010, 10.10.2009 р.)

Англія – Україна – 1:0 (Євро-2012, груповий етап, 19.06.2012 р.)

Англія – Україна – 1 :1 (відбір на ЧС-2014, 11.09.2012 р.)

Україна – Англія – 0:0 (відбір на ЧС-2014, 10.09.2013 р.)

Україна – Англія – 0:4 (Євро-2020, 1/4 фіналу, 03.07.2021 р.)

Висновок

Новий матч — нова історія. Можна давати скільки забажаєш прогнозів перед грою, але м'яч, як ми усі знаємо, — круглий. Можемо лише сподіватись у те, що наші хлопці віддадуть максимум сил та емоцій у цьому матчі. Тим паче, що у збірної Англії є проблеми. Одна з них — відсутність найкращого гравця МЮ у цьому сезоні Маркуса Рашфорда, який забиває багато та регулярно.