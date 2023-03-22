Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стадіон Вемблі прийме 85 тисяч уболівальників.

Вже за кілька днів відбудеться матч відбіркового циклу Євро-2024 між збірними Англії та України.

За інформацією футбольного оглядача Times Sport Генрі Вінтера, на матчі, який пройде на стадіоні Вемблі в Лондоні, очікується аншлаг.

Лондонський стадіон прийме 85 тисяч уболівальників, з яких 4200 – українці.

Зазначається, що Футбольна асоціація Англії безкоштовно роздала 1000 квитків членам британських родин, які дали притулок біженцям з України після початку війни проти Росії.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.