Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 23 березня 2023 року, 21:45.
Північна Македонія — Мальта, mfa.com.mt
24 березня 2023, 08:55
Збірна Північної Македонії у стартовому матчі відбірного циклу Євро-2024 на своєму полі обіграла Мальту з рахунком 2:1.
Перемогу македонцям принесли забиті м'ячі у виконанні Еліфа Ельмаса та Дарко Чурлінова. У складі гостей єдиний м'яч забив Яннік Янкам.
Свій наступний матч Північна Македонія проведе проти Фарерських островів (27 березня), а Мальта зіграє з Італією (26 березня).
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Північна Македонія — Мальта в рамках відбору на Євро-2024:
Північна Македонія — Мальта 2:1
Голи: Ельмас, 66, Чурлінов, 72 — Яннік, 86.