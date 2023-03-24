Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 23 березня 2023 року, 21:45.

Збірна Північної Македонії у стартовому матчі відбірного циклу Євро-2024 на своєму полі обіграла Мальту з рахунком 2:1.

Перемогу македонцям принесли забиті м'ячі у виконанні Еліфа Ельмаса та Дарко Чурлінова. У складі гостей єдиний м'яч забив Яннік Янкам.

Свій наступний матч Північна Македонія проведе проти Фарерських островів (27 березня), а Мальта зіграє з Італією (26 березня).

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Північна Македонія — Мальта в рамках відбору на Євро-2024:

Північна Македонія — Мальта 2:1

Голи: Ельмас, 66, Чурлінов, 72 — Яннік, 86.