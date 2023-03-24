Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник збірної Італії поділився своїми думками після гри з Англією.

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував поразку своєї команди у стартовому матчі відбору Євро-2024 проти Англії (1:2).

"Ми знали, що гра буде складною, але пропустили два голи з двох стандартних положень. Нам потрібно було бути обережнішими. У другому таймі ми домінували і, мабуть, заслужили на нічию. Ми розчаровані результатом, але ми ще маємо пройти довгий шлях.

У другому таймі нам вдалося пресингувати краще, вище і я знову побачив велику команду: це вселяє в нас надію. Англія завжди небезпечна зі стандартів, але ми не мали пропускати ці два голи. Потрібно закатати рукава та грати краще.

Італія — Англія 1:2 Відео голів та огляд матчу

Гра Ретегі? Ретегі ще не встиг познайомитися зі своїми партнерами по команді та нашими діями. У першому таймі йому було важко проти англійських захисників, які фізично сильні, але у другому він виступив краще. Він молодий, і я думаю, що йому просто потрібно трохи більше часу", — наводить слова Манчіні прес-служба УЄФА.

Свій наступний матч збірна Італії проведе проти Мальти. Гостьова гра для італійців пройде 26 березня, о 21:45 за київським часом.