Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст поспілкувався зі ЗМІ після гри.

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн висловився щодо матчу проти збірної України у рамках другого туру відбору до Євро-2024.

"Це був справді особливий тиждень. Очевидно, що все почалося в Італії з того рекордного голу та перемоги. Це була чарівна ніч. Потім ти повертаєшся до реальності і повинен переконатися, що ми можемо перемогти Україну, і ми це зробили. Цей результат поставив нас у чудову позицію в турнірній таблиці.

Останні дні — справжнє божевілля. Мій тато і брат були в Неаполі, тож я поділився з ними цим моментом. Сьогодні у мене були моя дружина та діти, і це спогади, які завжди залишаться зі мною. Я пишаюся хлопцями за те, що вони зосереджені та виконують роботу".

"Ми всі були розчаровані після Чемпіонату світу, але ознакою хорошої команди є повернення у гру. Ми знову на підйомі, показали дві чудові гри та досягли результати, і це демонструє справжній менталітет нашої команди.

Тоттенгем? Очевидно, що в Тоттенхемі за цей час багато чого відбулося, але мені дуже сподобався цей тиждень зі збірною Англії, це найважливіше. Але тепер настав час повертатися до свого клубу", — сказав Кейн.

Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.