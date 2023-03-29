Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст дебютував у грі із Шотландією.

Захисник збірної Іспанії Давід Гарсія прокоментував поразку від Шотландії (0:2) в рамках відбору до Євро-2024.

"Я радий дебюту, але поразка була надто важкою, враховуючи те, що ми бачили. Вони підійшли до наших воріт двічі, але ми повинні вчитися і витягти з цього щось позитивне. Я почуваюся комфортно, мені було трохи складно грати з перших хвилин, але я швидко увійшов до гри.

Ми бачили, що трава була надто довгою, і це дорого нам обійшлося. Але ми не можемо виправдовуватись цим, потрібно подивитися на себе і виправити те, що ми зробили неправильно сьогодні.

Конкуренція у збірній максимальна, я намагаюся викладатися на повну, і з цього моменту вирішуватиме тренер", — сказав Гарсія.

Раніше повідомлялось, що Гарсія став найстаршим дебютантом серед захисників збірної Іспанії за 17 років.