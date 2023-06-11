Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер національної команди поділився своїми думками перед грою з Німеччиною.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував майбутній товариський матч проти Німеччини, а також розповів про особливості тренувального процесу під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва.

"Настрій, якщо чесно, в колективі добрий, намагаємось один одного підбадьорювати. Але коли бачиш, що в тебе в країні відбувається, що роблять терористи на Херсонщині, то добрий настрій швидко зникає. Але я впевнений, що ми переможемо завдяки нашим воїнам і все буде добре.

Щодо тренувань, то у нас не так багато часу, як хотілося б, тому все дуже інтенсивно: теорія двічі на день, учора було два тренування, сьогодні одне. Добре попрацювали, тренер намагається пояснити своє бачення гри – в атаці, захисті. Усі хлопці з цікавістю його слухають та намагаються виконувати все, що Сергій Станіславович просить.

Відмінності у тренувальному процесі Реброва в Аль-Айні та збірній? Звичайно є. Він досвідчений тренер, попрацював у багатьох чемпіонатах. Видно, що він підбирає тактику відповідно до гравців. Є невеликі нововведення, але загалом стиль гри схожий на той, який був в Аль-Альні, у Динамо, коли ми працювали разом. Тож я не можу сказати, що щось кардинально змінилося. Сергій Станіславович любить розумний футбол: не просто захищатись чи бити вперед. Має бути баланс між атакою та обороною. Його цікаво слухати і я бачу, що хлопці перейнялися його тактичними задумами. Усім зараз цікаво. Найголовніше, щоб усе, що він просить на теорії, ми виконували на футбольному полі. Тоді ми матимемо результат.

У Реброва буде непростий дебют. Збірна Німеччини завжди була однією з найкращих збірних світу. Цікаво спробуватиме себе і свої сили на цьому рівні. Дякуємо їм за запрошення і нехай переможе найсильніший. А те, що ця гра товариська, 1000 для Німеччини, нічого не буде означати. Ми знаємо, що за нас вдома вболіватимуть мільйони вболівальників, тому хочемо показати хорошу гру, щоб люди отримали задоволення, отримали трохи позитиву в ці складні часи", – сказав Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 12 червня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.