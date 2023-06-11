Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова капітана збірної перед матчем з Бундестім.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко поспілкувався з журналістами на пресконференції перед товариським матчем з Німеччиною.

"Я думаю, що ми запропонуємо Німеччині дисципліну і самовіддачу. Я вважаю, що це такі фактори, які грають велику роль у футболі.

Звичайно статистика не на нашу користь, але все трапляється вперше.

Завтра вийдемо на футбольне поле, рахунок — 0:0. Побачимо, хто буде сильніше, ми нікого не боїмось, але також знаємо наші сильні якості.

Найголовніше — виконати те, що буде просити нас головний тренер, і тоді я впевнений, що в нас буде позитивний результат і ми покажемо хорошу гру", — сказав Ярмоленко.

У понеділок, 12 червня, відбудеться контрольний матч між збірними Німеччини та України. Гра пройде у Бремені.

Німеччина — Україна: онлайн-трансляція товариського матчу