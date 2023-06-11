Слова капітана збірної перед матчем з Бундестім.
Андрій Ярмоленко, Скріншот Ukrainian Assoсiation of Football
11 червня 2023, 18:04
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко поспілкувався з журналістами на пресконференції перед товариським матчем з Німеччиною.
"Я думаю, що ми запропонуємо Німеччині дисципліну і самовіддачу. Я вважаю, що це такі фактори, які грають велику роль у футболі.
Звичайно статистика не на нашу користь, але все трапляється вперше.
Завтра вийдемо на футбольне поле, рахунок — 0:0. Побачимо, хто буде сильніше, ми нікого не боїмось, але також знаємо наші сильні якості.
Найголовніше — виконати те, що буде просити нас головний тренер, і тоді я впевнений, що в нас буде позитивний результат і ми покажемо хорошу гру", — сказав Ярмоленко.
У понеділок, 12 червня, відбудеться контрольний матч між збірними Німеччини та України. Гра пройде у Бремені.
Німеччина — Україна: онлайн-трансляція товариського матчу