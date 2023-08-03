Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Боснійці змінили наставника після невдалого старту у відборі Євро-2024.

Федерація футболу Боснії і Герцеговини на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера для збірної, яким став Мехо Кодро.

На своєму новому місці 56-річний боснієць змінив Фарука Хаджибегіча, під керівництвом якого боснійці невдало розпочали відбіркову кампанію до Євро-2024.

Після чотирьох ігор Боснія і Герцеговина посідає четверте місце у групі J, набравши три очки.

Останнім місцем роботи Кодро була швейцарська Лозанна. До цього він очолював молодіжну команду Реала Сосьєдада, Сараєво та Сервертт.

Також зазначимо, що Кодро вже очолював збірну Боснії і Герцеговини в січні 2008 року, але через деякий час федерація призначила спаринг зі збірною Ірану без його відома, через що Мехо залишив свою посаду.

Свій наступний матч боснійці проведуть проти Ліхтейнштейна у відборі Євро-2024. Гра пройде 8 вересня.