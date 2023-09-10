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Ще один гравець української збірної поділився думками щодо матчу з Англією.

Вчора, 9 вересня відбулась гра між збірною України та збірною Англії, яка завершилась нічиєю 1:1. Український півзахисник Георгій Судаков прокоментував результат матчу, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна — Англія 1:1 Відео голів та огляд матчу 09.09.2023

Судаков заявив, що хоч результат і хороший, але недостатній, а ще додав, що зараз всі думки тільки про гру з Італією.

"Для вболівальників і для нас це очко дуже важливе, але завжди хочеться перемагати, незважаючи на те, проти якої збірної граєш. Напевно, це хороший результат для нас, але цього недостатньо. Зараз гра з Італією, усі думки тільки про неї. Розуміємо, наскільки вона важлива. Нічия італійців із македонцями, можливо, допоможе нам у наступних іграх", – відзначив він.

Півзахисник донецького Шахтаря також звернув увагу на складність у грі без м'яча.

"Ми розуміли, який буде матч, що із себе представляє Англія, наскільки вона сильна. Але так само не забували про свій рівень, про свою гру. Хотілося би більше грати з м’ячем, але розуміли, наскільки це буде важко. Англійці дуже високо пресингували, було складно виходити через короткий, середній пас. Ми багато задіяли довгих передач, але всі розуміємо, чому так сталося. Але по такій грі можна сказати, що задоволені результатом", – сказав Судаков.

Він також підкреслив, що збірна України їде до Італії за очками, хоч італійці й будуть злі та готуватимуться, як на останню гру.

Нагадаємо, матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.