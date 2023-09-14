Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Переговори із 36-річним фахівцем тривають.

Колишній головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн незабаром може очолити збірну Німеччини. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво Німецького футбольного союзу запропонувало 36-річному німцеві контракт до 2026 року. Переговори між сторонами продовжуються.

Також була інформація, що Баварія готова звільнити Юліана від чинного контракту, якщо НФС погодиться виплатити йому зарплату, що залишилася.

Раніше повідомлялося, що Феллер не хоче продовжувати очолювати збірну Німеччини.