Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Угода практично підписана — залишилося узгодити останні деталі.

Колишній головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн найближчими днями очолить збірну Німеччини. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони близькі до підписання контракту — залишилося узгодити останні деталі.

Наголошується, що суть питання у помічниках 36-річного німця. При цьому зарплату та термін контракту вже узгоджено.

Раніше була інформація, що угода між Німецьким футбольним союзом та Нагельсманном буде розрахована до кінця Євро-2024.

Також повідомлялося, що одним із помічників Юліана буде колишній гравець Баварії Сандро Вагнер.