Угода практично підписана — залишилося узгодити останні деталі.
Юліан Нагельсманн, Getty Images
21 вересня 2023, 18:59
Колишній головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн найближчими днями очолить збірну Німеччини. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, сторони близькі до підписання контракту — залишилося узгодити останні деталі.
Наголошується, що суть питання у помічниках 36-річного німця. При цьому зарплату та термін контракту вже узгоджено.
Раніше була інформація, що угода між Німецьким футбольним союзом та Нагельсманном буде розрахована до кінця Євро-2024.
Також повідомлялося, що одним із помічників Юліана буде колишній гравець Баварії Сандро Вагнер.