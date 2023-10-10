Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поєдинок між мальтійцями та українцями заплановано на 17 жовтня.

Збірна Мальти розпочала підготовку до найближчих матчів відбору Євро-2024 проти національних команд Італії та України. Про це повідомляє прес-служба Футбольної асоціації Мальти.

До списку футболістів команди Мікеле Марколіні потрапили 28 гравців.

Склад збірної Мальти

Воротарі: Генрі Бонелло (Хамрун Спартанс), Рашід Аль-Тумі (Сліма Вондерерс), Джейк Галеа (Валлетта).

Захисники: Зак Мускат (Фаренсе, Португалія), Жан Борг (Сліма Вондерерс), Фердінандо Апап, Курт Шоу (обидва — Хіберніанс), Стів Борг (Хамрун Спартанс), Енріко Пепе (Біркіркара).

Півзахисники: Меттью Гійом'є (Сталь Мелець, Польща), Кейн Аттард (Белененсеш, Португалія), Тедді Теума (Реймс, Франція), Хуан Корбалан, Раян Камензулі, Джозеф Мбонг (усі — Хамрун Спартанс), Адам Магрі, Данстан Велла (обидва — Флоріана), Стівен Пізані (Санта-Лючія), Ніколай Мускат (Марсашлокк), Яннік Янкам (Біркіркара), Бйорн Крістенсен (Хіберніанс), Брендон Пайбер (Валлетта).

Нападники: Джоді Джонс (Ноттс Каунті, Англія), Юрген Дегабрієле (Хіберніанс), Кіріан Нвоко (Флоріана), Пол Мбонг, Александер Сатаріано (обидва — Біркіркара), Люк Монтебелло (Хамрун Спартанс).

Нагадаємо, матч проти Італії відбудеться 14 жовтня у Барі, а зустріч з Україною пройде 17 жовтня у Та-Калі. Початок о 21:45 за київським часом.