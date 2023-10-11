Також проблеми зі здоров'ям виникли у Ніко Вільямса.
Гаві, Getty Images
11 жовтня 2023, 10:21
Півзахисник Барселони Гаві та нападник Атлетіка Ніколас Вільямс можуть пропустити найближчі матчі збірної Іспанії через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Cadena Ser.
За інформацією джерела, у вівторок, 10 жовтня, хавбек "блаугранас" зазнав пошкодження на тренуванні національної команди, через що достроково її покинув. Також проблеми зі здоров'ям виникли у Вільямса.
Найближчим часом обидва футболісти пройдуть медичне обстеження, після чого буде ухвалено рішення, чи залишаться гравці у розташуванні збірної.
Зазначимо, що раніше склад збірної через травму залишив нападник Барселони Ламін Ямал.
У найближчому матчі Іспанія зіграє проти Шотландії (12 жовтня), а потім із Норвегією (15 жовтня). Обидва матчі пройдуть у рамках відбору Євро-2024.