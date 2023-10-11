Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Також проблеми зі здоров'ям виникли у Ніко Вільямса.

Півзахисник Барселони Гаві та нападник Атлетіка Ніколас Вільямс можуть пропустити найближчі матчі збірної Іспанії через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Cadena Ser.

За інформацією джерела, у вівторок, 10 жовтня, хавбек "блаугранас" зазнав пошкодження на тренуванні національної команди, через що достроково її покинув. Також проблеми зі здоров'ям виникли у Вільямса.

Найближчим часом обидва футболісти пройдуть медичне обстеження, після чого буде ухвалено рішення, чи залишаться гравці у розташуванні збірної.

Зазначимо, що раніше склад збірної через травму залишив нападник Барселони Ламін Ямал.

У найближчому матчі Іспанія зіграє проти Шотландії (12 жовтня), а потім із Норвегією (15 жовтня). Обидва матчі пройдуть у рамках відбору Євро-2024.