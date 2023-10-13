Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Спеціаліст не надто занепокоєний відсутністю важливих гравців.

Вінгери Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко не допоможуть збірній України у найближчих матчах, так як отримали травми, виступаючи за свої клуби. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров на пресконференції поділився, наскільки складно буде адаптувати схему гри без цих виконавців.

Ребров зазначив, що такі ж проблеми є і у збірної Північної Македонії, тож команди перебувають у рівних умовах.

"Я не вважаю, що це буде дуже складно. У нас є гравці, які можуть їх замінити. Я впевнений, завтра ми зіграємо найсильнішим складом, незважаючи на травми деяких виконавців", — заявив головний тренер української національної збірної.

Циганкова у заявці України замінив півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок, а замість Ярмоленка Ребров викликав нападника Сандерленда Назарія Русина.

Нагадаємо, матч Україна — Північна Македонія відбудеться завтра, 14 жовтня. Стартовий свисток має пролунати о 16:00 за київським часом. Слідкувати за грою Ви зможете у нашій текстовій онлайн-трансляції.