Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У збірній України проаналізували червневий поєдинок проти македонців.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров під час пресконференції розповів про роботу над помилками, яку було проведено після першої гри з Північною Македонією, яка відбулася у червні.

Керманич "синьо-жовтих" відзначив бажання гравців, яке він бачив у своєму першому офіційному матчі на чолі команди.

"Це був перший офіційний матч для нас, я бачив бажання гравців. Перша гра — завжди складна. Дуже важливо було отримати впевненість із перших хвилин. На жаль, ми її не отримали, пропустили один м'яч, другий. Дуже добре, що ми повернулися в другому таймі. Ми проаналізували ту гру, розуміємо, що повинні починати завтрашню зустріч по-іншому. Футболісти це усвідомлюють, гадаю, вони гратимуть більш сконцентровано", — заявив Ребров.

У червні збірна України здобула героїчну вольову перемогу над Північною Македонією у Скоп'є. Захисник Віталій Миколенко вважає, що у Празі македонці намагатимуться грати у ту саму гру, як у своїй столиці.

Нагадаємо, слідкувати за грою Україна — Північна Македонія, стартовий свисток в якій має пролунати завтра, 14 жовтня, о 16:00 за київським часом, Ви зможете у нашій текстовій онлайн-трансляції.