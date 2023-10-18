Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник італійської збірної поділився своїми думками після гри з Англією.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував поразку своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Англії (1:3).

"Зусилля, які ми продемонстрували, були однаковими в обох таймах. Дві контратаки суперника змінили ситуацію та рахунок.

Я бачив команду, яка намагалася зробити те, що я просив від неї, і я побачив кілька хороших речей. Ми також зробили кілька помилок.

Ми повинні виграти нашу наступну гру, щоб потім поїхати в Україну та поборотися за місце на Євро", — наводить слова Спаллетті прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Італія.