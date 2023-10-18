Наставник італійської збірної поділився своїми думками після гри з Англією.
Лучано Спаллетті, Getty Images
18 жовтня 2023, 12:41
Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував поразку своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Англії (1:3).
"Зусилля, які ми продемонстрували, були однаковими в обох таймах. Дві контратаки суперника змінили ситуацію та рахунок.
Я бачив команду, яка намагалася зробити те, що я просив від неї, і я побачив кілька хороших речей. Ми також зробили кілька помилок.
Ми повинні виграти нашу наступну гру, щоб потім поїхати в Україну та поборотися за місце на Євро", — наводить слова Спаллетті прес-служба УЄФА.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Італія.