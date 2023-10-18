Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан "синьо-жовтих" поділився своїми емоціями та думками після гри з Мальтою.

Півзахисник та капітан збірної України Олександр Зінченко прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору Євро-2024 проти Мальти (3:1).

"Всі ми розуміли, що це дуже важлива гра для нас. Найголовніше, що здобули три очки, показали характер. Дуже хороша реакція на пропущений м’яч. Так буває у футболі, коли пропускаєш першим і потрібно повернутися в гру якомога швидше. Це те, що в нас вийшло.

Багато разів казав, що за той час, коли грав у Європі, бачив багато талановитих гравців серед інших збірних, інших країн. Можливо, у нас немає стільки талановитих гравців, як у Бразилії, але одне в нас є, і це нікуди не забереш від нас. Це характер. Це не лише стосується футболу, але й наших бійців. Завдяки ЗСУ ми можемо грати у найголовнішу нашу гру.

Як потрапити на Євро-2024 через плей-оф, якщо Україна не пройде Італію?

Перш за все вітаю Мудрика з голом. Це важливий гол для команди, він заспокоїв. У нас уже є досвід, коли ми грали 2:1 і наприкінці матчу пропускали, як зі збірною Казахстану. Тому це дуже важливий гол для нас, команди, для його впевненості. Сподіваюся, що він так і продовжить, але тільки за збірну.

Гра проти Італії? Скажу, що де б ми зараз не грали, на стадіонах дуже багато українців. Багато підтримки, хочеться сказати їм велике дякую. Ми живемо у непростий час, люди все одно приходять та підтримують. Це мотивує ще більше. Де б ми не грали, впевнений, що українці нас підтримуватимуть.

На жаль, ми живемо у найскладніший час, коли Україна стала незалежною. З цією війною, як ми стали одним цілим, українці по всьому світу. Не пам’ятаю, щоб таке було. З першого дня повномасштабної війни ми всі згуртувалися та допомагаємо один одному", - наводить слова Зінченка Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мальта – Україна.