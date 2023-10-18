Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український форвард поділився своїми думками після гри з Мальтою.

Нападник збірної України Артем Довбик прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору Євро-2024 проти Мальти (3:1), у якому він забив гол, реалізувавши пенальті.

"Ми так і очікували, що буде дуже складна гра. Мальта вдома грає у такий в'язкий футбол: доки їм не заб'єш, вони завжди на контратаках свої моменти шукають. Тому ми такого й чекали. Але добре, що після пропущеного голу ми трохи ввімкнулись, почали грати у свій футбол та здобули перемогу.

З Мальтою було важче грати, захисники в'язкі, постійно провокували, смикали, висіли на мені. З Північною Македонією було трохи простіше, мали якісь вільні зони, куди було вбігати. Але ми ще перед поєдинками очікували, що будуть два важкі матчі. Головне, що здобули результат.

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Пенальті? Бив по воротарю, він залишився стояти до останнього, та трохи мене збив. Добре, що забив. Відчуваю зараз впевненість. Думаю, що в наступних таких моментах прийматиму інші рішення. Так як воротарі також вивчають, хто битиме, і дивляться, тому думаю, що зробимо аналіз та змінимо техніку удару.

Матч із Італією? Першу гру ми пам'ятаємо, що ми мали моменти. Десь не вистачило сил після матчу з Англією. У нас буде одна гра, ми віддаватимемося, потрібно віддати всього себе в цьому матчі. Моменти у нас будуть – і це буде інша гра, ніж та, що була в Італії", — наводить слова Довбика Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мальта – Україна.