Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Мікеле Марколіні поділився своїми думками після гри з Україною.

Головний тренер збірної Мальти Мікеле Марколіні прокоментував поразку своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти України (1:3).

"Прикро програти перший тайм з рахунком 1:2, особливо з такими двома пропущеними голами. Дуже прикрий автогол, де наш гравець абсолютно наодинці зачепив м'яч і він закотився у ворота. А тоді пенальті, але я вважаю, що епізод з пенальті — це техніка та вміння українця, що біг з м'ячем дуже швидко. Ментально нам було дуже складно у цей момент. Перекладина — це ще одна з причин, чому прикро за результат.

У другому таймі ми старалися, ми боролися, високо пресингували, багато пробивали, але, на жаль, не змогли зрівняти рахунок. Мені шкода гравців Мальти, бо вони заслужили на інший результат, вони провели дуже хороший матч.

Мальта — Україна. Наші оцінки

В України є чудові гравці, вони ведуть боротьбу з Італією за друге місце. Гравці Мальти показали бажання, готовність боротися за хороший результат. Нічия або перемога над Україною для нас була б неймовірним результатом. Ми цього дуже прагнули. Але не змогли досягти, прикро. Ми сконцентруємося на позитивних моментах, які були у цьому матчі – а їх було багато.

Мудрик — неймовірний гравець. Ми програли, бо він постійно створював небезпеку, заробив пенальті, забив гол. Ось чому такий клуб, як Челсі, багато йому платить. Це футбол, такі гравці, як він, роблять різницю — і він зробив різницю", - наводить слова Марколіні Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мальта – Україна.