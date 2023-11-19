Голкіпер травмувався в таборі збірної.
ГРЕГОР КОБЕЛЬ, GETTY IMAGES
19 листопада 2023, 11:25
Голкіпер Боруссії Д. Грегор Кобель отримав травму у розташуванні збірної Швейцарії, про це повідомляє Bild.
Джерело повідомляє, що це проблеми м'язового характеру. Деталі та серйозність пошкодження наразі невідомі. При цьому відомо, що воротар залишиться у національній команді до кінця збору.
Нагадаємо, вчора Швейцарія зіграла внічию з Косово (1:1) в матчі відбору на Євро-2024. Попри нічию, команда Мурата Якіна достроково гарантувала собі місце у фінальній стадії турніру.
Додамо, що Кобель продовжив контракт з Боруссією до 30 червня 2028 року.