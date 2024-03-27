Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український вінгер емоційно відреагував на вихід "синьо-жовтих" до фінальної частини Євро-2024.

У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Колишній гравець збірної України та атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Іван Петряк, який перейшов взимку на правах оренди до житомирського Полісся, відреагував на успіх "синьо-жовтих" зверненням до росіян.

"Оркостан, подивитеся як Україна грає на Євро через VPN, країна п***расів (це без матюків, це так у родині прийнято).

Потім Путін скаже, що РАБзія у фіналі Євро обіграла Бразилію. Алкашам привід бухнути, всі інші "схавають", future", — написав Іван Петряк в своєму Instagram.

Нагадаємо, що ще на початку травня 2022 року Іван Петряк пережив болісну втрату свого тестя, який загинув у російсько-українській війні під час виконання бойових завдань у районі Авдіївки.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.