Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Шотландський півзахисник поділився своїми думками після гри з Німеччиною.

Півзахисник збірної Шотландії Раян Крісті прокоментував поразку своєї команди у стартовому матчі Євро-2024 проти Німеччини (1:5).

"Ви мрієте вийти та перемогти Німеччину, але цього не сталося. Ми знали, що вони будуть класні, але вони були дуже вражаючими.

Найважливіше – це зібратися з силами, вийти на гру зі Швейцарією та спробувати повернути собі трохи позитиву.

Німеччина – команда світового рівня. Ми зробимо висновки і, сподіваюся, у наступних двох матчах здобудемо позитивний результат", — наводить слова Крісті прес-служба УЄФА.

Зазначимо, що для 29-річного шотландця це був 50 поєдинок за національну команду.

Свій наступний матч Шотландія проведе проти Швейцарії. Гра відбудеться 19 червня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Шотландія.