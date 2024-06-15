Шотландський півзахисник поділився своїми думками після гри з Німеччиною.
Раян Крісті, Getty Images
15 червня 2024, 11:48
Півзахисник збірної Шотландії Раян Крісті прокоментував поразку своєї команди у стартовому матчі Євро-2024 проти Німеччини (1:5).
"Ви мрієте вийти та перемогти Німеччину, але цього не сталося. Ми знали, що вони будуть класні, але вони були дуже вражаючими.
Найважливіше – це зібратися з силами, вийти на гру зі Швейцарією та спробувати повернути собі трохи позитиву.
Німеччина – команда світового рівня. Ми зробимо висновки і, сподіваюся, у наступних двох матчах здобудемо позитивний результат", — наводить слова Крісті прес-служба УЄФА.
Зазначимо, що для 29-річного шотландця це був 50 поєдинок за національну команду.
Свій наступний матч Шотландія проведе проти Швейцарії. Гра відбудеться 19 червня.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Шотландія.