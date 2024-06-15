Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Рой Кін розкритикував слова капітана збірної Шотландії Ендрю Робертсона.

Колишній півзахисник збірної Ірландії Рой Кін розкритикував стартову гру Шотландії на Євро-2024 проти Німеччини (1:5), а також засумнівався у коментарях її капітана Ендрю Робертсона.

"Робертсон сказав, що Шотландія мала план на гру. Добре, коли є план. Потім він сказав, що вони були недостатньо агресивними. У футболі потрібно бути агресивним. Коли ти стикаєшся з суперником, який набагато сильніший за тебе, агресивність — це частина кар'єри футболіста.

Боже мій, коли ти граєш на такому рівні, ти маєш бити людей. Бити треба правильно та агресивно. Марно після гри говорити, що ми маємо план на гру. Це сміття! Робертсон... це все просто нісенітниця.

До гри ви знали, що поставлено на карту, а після матчу марно говорити, що ви перегрупуєтеся і розлютитесь. Вам доведеться довго злитися на себе.

Перед грою гравці говорили про створення історії — вони створюють історію, граючи так погано і підводячи свого тренера та вболівальників", — наводить слова Кіна Aniomag.top.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Шотландія.