Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник шотландської збірної поділився своїми думками після гри з Німеччиною.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк прокоментував поразку своєї команди у стартовому матчі Євро-2024 проти Німеччини (1:5).

"Німеччина була визначною, і, на жаль, ми не змогли з нею зрівнятися. Перший тайм вислизнув від нас дуже швидко. Ми не змогли закріпитись у грі.

Те, що нам потрібно зробити, все ще попереду. Це те, над чим ми маємо зосередитися. Вся справа в реакції, тому подивимося, як гравці відреагують. Мета – чотири очки у наступних двох іграх.

Це буде важка ніч. Ми грали не на своєму рівні. У мене таке почуття, ніби ми себе підвели. Ми краще ніж те, що показали, і, сподіваюся, зможемо це показати в наступних іграх", — наводить слова Кларка прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Шотландія.