Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Втрата для збірної України.

Захисник збірної України Віталій Миколенко пропустить матч першого туру групового турніру Євро-2024 проти Румунії через травму. Про це повідомив головний тренер команди Сергій Ребров.

"Ми пояснюємо щоденно: Віталій працює, пошкодження не відновлюється за 1-2 дні. Він точно не зіграє завтра. Я бачу, як він працює, ми всі сподіваємося, що він якнайшвидше повернеться до складу", – сказав Ребров.

Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині:

Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е​

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).