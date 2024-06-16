Втрата для збірної України.
ВІТАЛІЙ МИКОЛЕНКО, GETTY IMAGES
16 червня 2024, 17:09
Захисник збірної України Віталій Миколенко пропустить матч першого туру групового турніру Євро-2024 проти Румунії через травму. Про це повідомив головний тренер команди Сергій Ребров.
"Ми пояснюємо щоденно: Віталій працює, пошкодження не відновлюється за 1-2 дні. Він точно не зіграє завтра. Я бачу, як він працює, ми всі сподіваємося, що він якнайшвидше повернеться до складу", – сказав Ребров.
Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині:
Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (21 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).